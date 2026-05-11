Cesa: convocato l’ultima seduta della consiliatura Diversi i punti all’ordine del giorno di particolare rilevanza amministrativa e finanziaria

Il presidente del consiglio comunale del comune di Cesa, Domenico Mangiacapra, ha convocato una seduta ordinaria del civico consesso per domani, martedì 12 maggio 2026 alle ore 10:00 presso la sede municipale.

Si tratta dell’ultima seduta di questa consiliatura.

Diversi i punti all’ordine del giorno di particolare rilevanza amministrativa e finanziaria per l’ente. Tra questi, l’approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2025, oltre alla ratifica di variazioni al bilancio e al documento unico di programmazione relative all’esercizio finanziario 2026.

Il consiglio sarà, inoltre, chiamato a discutere alcuni provvedimenti riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e decreti giudiziari.

In apertura dei lavori è prevista la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

"L'approvazione del rendiconto e gli altri provvedimenti finanziari all’ordine del giorno confermano l’impegno dell'amministrazione verso una gestione attenta, trasparente e responsabile delle risorse pubbliche - afferma il sindaco Enzo Guida".

Il rendiconto di gestione si chiude con un avanzo di amministrazione di 8 milioni e 400 euro circa. La parte utilizzabile, in quanto non vincolata, è di circa un milione di euro.

"Una cifra che servirà per programmare nuove opere pubbliche. Ma soprattutto il documento ci dice che i conti sono in regola e sono solidi".