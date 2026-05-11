Cesa: convocato l’ultima seduta della consiliatura

Diversi i punti all’ordine del giorno di particolare rilevanza amministrativa e finanziaria

cesa convocato l ultima seduta della consiliatura

Seduta ordinaria del consiglio comunale domani, martedì 12 maggio 2026 alle ore 10.00...

Cesa.  

Il presidente del consiglio comunale del comune di Cesa, Domenico Mangiacapra, ha convocato una seduta ordinaria del civico consesso per domani, martedì 12 maggio 2026 alle ore 10:00 presso la sede municipale.

Si tratta dell’ultima seduta di questa consiliatura.

Diversi i punti all’ordine del giorno di particolare rilevanza amministrativa e finanziaria per l’ente. Tra questi, l’approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2025, oltre alla ratifica di variazioni al bilancio e al documento unico di programmazione relative all’esercizio finanziario 2026.

Il consiglio sarà, inoltre, chiamato a discutere alcuni provvedimenti riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e decreti giudiziari.

In apertura dei lavori è prevista la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

"L'approvazione del rendiconto e gli altri provvedimenti finanziari all’ordine del giorno confermano l’impegno dell'amministrazione verso una gestione attenta, trasparente e responsabile delle risorse pubbliche - afferma il sindaco Enzo Guida".

Il rendiconto di gestione si chiude con un avanzo di amministrazione di 8 milioni e 400 euro circa. La parte utilizzabile, in quanto non vincolata, è di circa un milione di euro.

"Una cifra che servirà per programmare nuove opere pubbliche. Ma soprattutto il documento ci dice che i conti sono in regola e sono solidi".

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