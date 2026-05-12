Cesa: chiarimenti in merito ai lavori di Piazza De Michele Incontro con la soprintendenza

Questa mattina il responsabile dell’ufficio tecnico comunale l'architetto Giacomo Petracca, insieme ad alcune figure tecniche, hanno avuto un incontro con i responsabili degli uffici della Soprintendenza dei beni culturali di Caserta in merito ai lavori di Piazza De Michele.

L’incontro si è svolto in un clima di massima serenità e collaborazione istituzionale, al fine di risolvere la questione in tempi celeri.

"Al termine della riunione, la Soprintendenza non ha disposto alcuna prescrizione a carico dell’ente. Il lavoro in questione è stato appaltato dal Comune di Parete e tutti gli atti sono stati approvati da tale ente.

Il codice in materia di beni culturali prevede all’articolo 10 che “le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico” abbiamo per legge un vincolo. Tutto si basa sul fatto se Piazza De Michele rivesta o meno un interesse artistico o storico.

Riteniamo che non vi siano queste caratteristiche, tant’è che l’ultimo intervento risale a metà degli anni 90.

Ma al fine di evitare un conflitto o un contenzioso con la Sopraintendenza si è deciso di seguire le indicazioni provenienti da questi uffici.

Pertanto, si è convenuto che il progetto sarà, nelle prossime ore, sottoposto alla attenzione di questo ufficio per i pareri.

Ma si precisa che nessuna sanzione è stata irrogata ne sarà irrogata al comune. Si ribadisce che tutti gli adempimenti dovuti dovranno essere eseguiti dal Comune di Parete (ente capofila).

La comunicazione di sospensione dei lavori è intervenuta pochi giorni fa e non a febbraio quando i lavori erano già fermi. Appena la Soprintendenza fornirà i pareri i lavori potranno riprendere".