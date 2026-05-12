Cesa: chiarimenti in merito ai lavori di Piazza De Michele

Questa mattina il responsabile dell’ufficio tecnico comunale l'architetto Giacomo Petracca, insieme ad alcune figure tecniche, hanno avuto un incontro con i responsabili degli uffici della Soprintendenza dei beni culturali di Caserta in merito ai lavori di Piazza De Michele.
L’incontro si è svolto in un clima di massima serenità e collaborazione istituzionale, al fine di risolvere la questione in tempi celeri.
"Al termine della riunione, la Soprintendenza non ha disposto alcuna prescrizione a carico dell’ente. Il lavoro in questione è stato appaltato dal Comune di Parete e tutti gli atti sono stati approvati da tale ente.
Il codice in materia di beni culturali prevede all’articolo 10 che “le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico” abbiamo per legge un vincolo. Tutto si basa sul fatto se Piazza De Michele rivesta o meno un interesse artistico o storico.
Riteniamo che non vi siano queste caratteristiche, tant’è che l’ultimo intervento risale a metà degli anni 90.
Ma al fine di evitare un conflitto o un contenzioso con la Sopraintendenza si è deciso di seguire le indicazioni provenienti da questi uffici.
Pertanto, si è convenuto che il progetto sarà, nelle prossime ore, sottoposto alla attenzione di questo ufficio per i pareri.
Ma si precisa che nessuna sanzione è stata irrogata ne sarà irrogata al comune. Si ribadisce che tutti gli adempimenti dovuti dovranno essere eseguiti dal Comune di Parete (ente capofila).
La comunicazione di sospensione dei lavori è intervenuta pochi giorni fa e non a febbraio quando i lavori erano già fermi. Appena la Soprintendenza fornirà i pareri i lavori potranno riprendere".