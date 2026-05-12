"Ciao Pasqualina: la tua voce continuerà ad emozionarci ancora" La pro loco di Sant’Arpino piange la scomparsa della scrittice, poetessa, saggista Iavarone

La Pro Loco di Sant’Arpino, con profonda commozione e sincero sentimento di gratitudine, partecipa al dolore per la scomparsa della professoressa Pasqualina Iavarone Pezzella, scrittrice, poetessa e saggista, strianese di nascita ma santarpinese di adozione.

"Da una vita, legata indissolubilmente alla comunità per aver sposato il caro Antonio Pezzella, al quale giunge, unitamente ai figli Francesco, Biagio, Giuseppe, Rosanna e Nunzia, in questo momento di immenso dolore, la vicinanza più affettuosa e l'abbraccio fraterno.



Con la professoressa Iavarone Pezzella scompare una figura colta della nostra comunità, una voce autorevole e raffinata che ha saputo attraversare decenni di vita letteraria con sensibilità, rigore intellettuale e instancabile passione civile.



Docente stimata presso la locale scuola media “V.Rocco”, educatrice attenta e generosa, ha lasciato un segno indelebile nella formazione umana e culturale di intere generazioni di giovani santarpinesi, trasmettendo loro il valore della conoscenza, della memoria storica e dell’identità collettiva.



Scrittrice apprezzata ben oltre i confini locali, autrice di numerosi volumi, poetessa premiata in importanti concorsi nazionali, insignita di medaglie d’oro nella narrativa e nella poesia in lingua e in vernacolo, Pasqualina Iavarone Pezzella ha saputo coniugare eleganza stilistica, profondità di pensiero e amore assoluto per la propria terra.



Dalle pagine delle sue opere emerge con forza il legame viscerale con Sant’Arpino, con Atella, con quella civiltà millenaria che ella considerava “un patrimonio universale da irradiare, difendere e diffondere”. La sua attività letteraria e divulgativa ha rappresentato una meritoria opera di custodia della memoria storica e culturale del territorio atellano, consegnando alle nuove generazioni un’eredità preziosa fatta di identità, consapevolezza e appartenenza.



La Pro Loco di Sant’Arpino - sottolinea il presidente Aldo Pezzella - ha avuto il privilegio e l’onore di condividere con la professoressa un lungo e fecondo percorso culturale, pubblicando diverse sue opere e accompagnandola, negli anni, in un intenso cammino umano e letterario. Ogni libro nasceva da un confronto continuo, da incontri carichi di entusiasmo e riflessione, da un lavoro scrupoloso e appassionato che trasformava la scrittura in autentica missione civile e culturale":



Con opere come “Non solo Sud – Ritratti d’Autore”, “Nella Memoria Storica di Atella. Miti e Classicismo”, “Nel cuore dell’enigma” e tanti altri lavori di grande pregio, la professoressa Iavarone Pezzella ha donato alla comunità pagine di rara bellezza, capaci di intrecciare storia, mito, poesia e sentimento in una narrazione colta e coinvolgente.



Atella, la “Città delle Fabule”, con le sue stratificazioni millenarie, le sue leggende e i suoi misteri, è stata il cuore pulsante della sua ricerca letteraria e spirituale. Ella stessa definiva il proprio lavoro “un sogno reale donato alle prossime generazioni, a sacra tutela della propria identità”: parole che oggi risuonano come un testamento morale e culturale di inestimabile valore.



In questo momento di lutto, la Pro Loco di Sant’Arpino desidera esprimere gratitudine immensa alla professoressa Pasqualina Iavarone Pezzella per la straordinaria opera letteraria portata avanti nel corso della sua vita, per il luminoso esempio umano e culturale lasciato alla nostra comunità, per la gentilezza del suo animo, per la sapienza dei suoi insegnamenti e per l’amore sconfinato verso la nostra terra.



La sua voce continuerà a vivere nelle sue opere, nella memoria di quanti l’hanno conosciuta e nelle coscienze di coloro che, attraverso i suoi scritti, continueranno a incontrare la bellezza, la storia e l’anima profonda di Sant’Arpino e dell’antica Atella.



Sant’Arpino oggi perde una grande risorsa culturale, ma conserva per sempre il privilegio di averla avuta come riferimento culturale, custode della memoria e autentica “ambasciatrice” della nostra identità.