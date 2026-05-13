Incidente sulla Provinciale, donna rimane incastrata tra le lamiere Paura per una 60enne liberata dai Vigili del Fuoco e trasportata d'urgenza in ospedale

Questa mattina, verso le ore 10:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, è intervenuta sulla SP 212 nel comune di Cellole, per un incidente stradale con solo un'autovettura coinvolta. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il veicolo ribaltato al centro della carreggiata, con all’interno una donna di circa 60 anni rimasta incastrata nell’abitacolo.

La squadra, dopo un delicato e complesso intervento tecnico, ha estratto la signora ferita tagliando le lamiere con il gruppo oleodinamico in dotazione, consegnandola alle cure del 118 presente sul posto con un'ambulanza per il successivo trasporto in ospedale. Successivamente I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per il suo recupero.