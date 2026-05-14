Castel Volturno: armi e munizioni nascoste nella controsoffitta Carabinieri arrestano un 45enne

Nascondeva un piccolo arsenale da guerra all’interno della controsoffittatura della propria abitazione. È quanto scoperto nel pomeriggio di ieri dai militari della stazione carabinieri di Varcaturo che hanno arrestato per detenzione di armi clandestine e ricettazione un 45enne del posto.

L’uomo era monitorato dai carabinieri che hanno deciso di compiere il blitz nell’abitazione di Castel Volturno dove risiedeva.

Durante la perquisizione, nascosta all’interno di una scatola in legno nascosta nella controsoffittatura, una pistola semiautomatica Colt calibro 45 con matricola abrasa. A far compagnia all’arma anche una culatta Colt Government modello Delta Elite Auto con canna calibro 10, 3 serbatoi per cartucce calibro 10, 2 serbatoi per cartucce calibro 45, 43 cartucce a palla blindata calibro 10, 41 cartucce con palla blindata calibro 45 e 5 cartucce calibro 38.

Le munizioni e le armi sequestrate. L’arma verrà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. Il 45enne arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio.