Asl Caserta: piccoli vigili del fuoco crescono L'evento didattico-educativo "Pompieropoli alla Maddalena"

Si terrà il prossimo 19 maggio 2026, dalle ore 08,30 alle ore 14,30, presso la sede dell’Asl Caserta di Aversa in Via Santa Lucia, l’evento didattico-educativo “Pompieropoli alla Maddalena”, iniziativa conclusiva del progetto “Stateve Accorte”, inserito nell’ambito delle linee progettuali “Scuole che Promuovono Salute”, coordinate da Benedetta Costanzo e promosse dal dipartimento di prevenzione dell’Asl Caserta, direttore Giancarlo Ricciardelli, in collaborazione con l’associazione nazionale vigili del fuoco del corpo nazionale – sezione di Caserta.

L’iniziativa è rivolta esclusivamente agli istituti scolastici che hanno aderito al progetto “Stateve Accorte” nell’ambito della linea progettuale PP01 “Scuole che Promuovono Salute” e che hanno regolarmente svolto le attività e le ore di sensibilizzazione previste dal percorso educativo.

Parteciperanno gli alunni delle scuole primarie degli istituti IC Giovanni Paolo II di Trentola Ducenta, IC Villaggio Coppola di Castel Volturno, DD Orta di Atella e IC Benedetto Croce di Vitulazio.

“Pompieropoli alla Maddalena” rappresenta il momento conclusivo di un articolato percorso di educazione alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, costruito con impegno e continuità dal gruppo di lavoro “Stateve Accorte”, che ha portato nelle scuole un messaggio concreto di consapevolezza, responsabilità e tutela della salute, trasformando la prevenzione in un’esperienza di crescita culturale e di sviluppo della percezione del rischio.

Il progetto nasce dall’idea che la cultura della sicurezza debba partire dai più piccoli, affinché gli studenti possano diventare promotori di attenzione verso i lavoratori più vicini a loro, in particolare genitori e familiari.

Attraverso incontri in aula, attività interattive e strumenti educativi innovativi, il gruppo “Stateve Accorte” ha reso i bambini protagonisti attivi di un percorso di sensibilizzazione capace di generare consapevolezza e responsabilità.

Durante l’evento, gli alunni prenderanno parte a percorsi ludico-addestrativi, simulazioni di salvataggio e attività dimostrative curate dal personale volontario qualificato dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Sezione di Caserta, vivendo un’esperienza educativa di forte impatto formativo e valoriale.

Il Progetto si è reso possibile grazie all’impulso del direttore generale Asl Caserta Antonio Limone, del direttore del distretto 17 Vincenzo Iodice e da Massimo Di Salvo, direttore tecnico patrimoniale, i quali con il loro fattivo contributo hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.

Un importantissimo ruolo, inoltre, è stato ricoperto da Enzo Spuma e Palmira Casella, individuati per la collaborazione tecnica e organizzativa dell’iniziativa, fondamentali per la concreta attuazione del progetto.

Il gruppo di lavoro “Stateve Accorte”, coordinato dai tecnici della prevenzione Mara Barra, Gianluca Affinito e Michele D’Alessandro del dipartimento di prevenzione Asl Caserta, esprime profonda gratitudine per il sostegno istituzionale ricevuto, che conferma la sinergia tra scuola, sanità e territorio nella promozione della cultura della prevenzione.

"Pompieropoli alla Maddalena" rappresenta non solo un evento conclusivo, ma un momento simbolico di un percorso educativo che pone al centro la sicurezza, la consapevolezza e la responsabilità condivisa come strumenti fondamentali di crescita per le nuove generazioni.