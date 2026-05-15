Maddaloni: stretta dei carabinieri, arresti, denunce e verifiche sul territorio Lotta alla criminalità diffusa nel casertano

Un servizio di controllo capillare, esteso e mirato al contrasto dei reati predatori e della criminalità diffusa ha interessato il territorio di Maddaloni e i comuni limitrofi nella serata di ieri, 14 maggio 2026.

I carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione a un intervento coordinato a largo raggio che, per intensità e risultati, conferma l’attenzione costante dell’Arma verso la sicurezza dei cittadini.

Nel corso delle attività, i militari hanno arrestato due persone, già note alle forze dell’ordine, in esecuzione di provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.

Si tratta di un 44enne residente a Pontelatone, destinatario di aggravamento della misura cautelare con conseguente ripristino della custodia in carcere, scaturito da reiterate violazioni delle prescrizioni e da una recente evasione, e di un 43enne del casertano, raggiunto da un ordine di carcerazione da espiare in regime di detenzione domiciliare per una condanna legata a una rapina aggravata. Entrambi sono stati posti a disposizione dell’autorità competente.

Sempre nell’ambito del servizio, un terzo individuo è stato sottoposto a misura cautelare dell’obbligo di firma, a seguito di ripetute inosservanze delle disposizioni già imposte nei suoi confronti.

L’azione dei carabinieri si è poi estesa al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati, con numerosi accertamenti che hanno portato al deferimento in stato di libertà di otto persone per violazioni di varia natura. Tra queste, episodi di guida senza patente, in alcuni casi mai conseguita o con recidiva, guida in stato di ebbrezza alcolica e, in un caso più grave, omissione di soccorso e fuga a seguito di un incidente con danni a persone.

Non sono mancati inoltre interventi per reati contro il patrimonio, come un furto aggravato, e per violazioni di misure restrittive già in atto.

Sul fronte degli stupefacenti, tre persone sono state segnalate alla competente autorità amministrativa dopo essere state trovate in possesso di modiche quantità di sostanze, tra cui cocaina, hashish e marijuana, rinvenute nel corso di perquisizioni personali e domiciliari. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e sarà successivamente conferito agli uffici competenti.

Particolarmente significativa l’attività di controllo della circolazione stradale: i militari dell’Arma hanno identificato complessivamente 188 persone e sottoposto a verifica 139 veicoli, elevando numerose contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada. Effettuate anche perquisizioni mirate, nell’ambito di un dispositivo operativo volto a garantire sicurezza e legalità.