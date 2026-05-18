Todisco: "Emozionante la traversa di ponte Annibale, lungo il fiume Volturno"

"Un luogo di attrazione paesaggistica e turistica

todisco emozionante la traversa di ponte annibale lungo il fiume volturno

Sviluppo sostenibile in Campania. Il colpo d'occhio che arriva dal casertano...

Caserta.  

"Rendere la traversa di Ponte Annibale, lungo il fiume Volturno, un luogo di attrazione paesaggistica e turistica. È questo l’obiettivo che ci siamo posti col consorzio generale di bonifica del bacino Inferiore del Volturno, all’atto del mio insediamento. Lo sport è la leva per giungere a questo obiettivo e la giornata di oggi lo dimostra"

Ad affermarlo è Francesco Todisco, presidente del consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno.

"Vedere duecento atleti, accompagnati da tecnici e familiari, competere in gare interregionali mi ha riempito di orgoglio. Ringrazio la federazione Italiana Canoa Kayak per questa collaborazione che è solo all’inizio e che continuerà nel tempo.

Questa traversa che ha grandi funzioni dal punto di vista idraulico e irriguo, ed è quindi vitale per il consorzio, può diventare il volano per un pezzo di Campania per uno sviluppo pienamente sostenibile".

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