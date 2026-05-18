Todisco: "Emozionante la traversa di ponte Annibale, lungo il fiume Volturno" "Un luogo di attrazione paesaggistica e turistica

"Rendere la traversa di Ponte Annibale, lungo il fiume Volturno, un luogo di attrazione paesaggistica e turistica. È questo l’obiettivo che ci siamo posti col consorzio generale di bonifica del bacino Inferiore del Volturno, all’atto del mio insediamento. Lo sport è la leva per giungere a questo obiettivo e la giornata di oggi lo dimostra"

Ad affermarlo è Francesco Todisco, presidente del consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno.

"Vedere duecento atleti, accompagnati da tecnici e familiari, competere in gare interregionali mi ha riempito di orgoglio. Ringrazio la federazione Italiana Canoa Kayak per questa collaborazione che è solo all’inizio e che continuerà nel tempo.

Questa traversa che ha grandi funzioni dal punto di vista idraulico e irriguo, ed è quindi vitale per il consorzio, può diventare il volano per un pezzo di Campania per uno sviluppo pienamente sostenibile".