Ciro Romano, pugile pro di Castel Volturno trionfa a Maddaloni L’avversario, il trentaseienne argentino Angel Mariano Castillo

Grande soddisfazione con una vittoria davanti al pubblico amico per Ciro Romano, il ventiduenne pugile professionista di Castel Volturno, che ieri era impegnato nel sottoclou del match Aiello-Magrì per il titolo italiano super welter al Pala Angioni Caliendo di Maddaloni, in provincia di Caserta.

L’avversario era il trentaseienne argentino Angel Mariano Castillo e l’incontro, nella categoria super welter, ha visto Romano vincere ai punti e portare a cinque, su sei incontri, le vittorie da professionista.

Nella prima ripresa Romano ha studiato l’avversario, crescendo nel finale. Castillo si è mostrato molto determinato e ha fatto leva sulla sua lunga esperienza, cercando di dare il suo ritmo all’incontro anche nel secondo round. Ma nel finale del terzo il pugile di Castel Volturno ha messo a segno una serie di colpi che hanno invertito l’inerzia del match, come hanno confermato le riprese successive che gli hanno permesso di concludere con un successo ai punti.

"È stato un incontro che mi è piaciuto, il mio avversario era molto forte fisicamente, più di quanto mi aspettassi, ed è stato bello confrontarsi con lui, anche perché ha grande esperienza – ha spiegato Ciro Romano a fine incontro -. E per me, che sono ancora giovane, è importante imparare da atleti che ne hanno più di me, per apprendere anche la gestione delle fasi del match, in cui sicuramente devo ancora crescere. Vincere davanti al mio pubblico, ai miei amici e a tante persone che sono venute a vedermi è stata un’emozione unica che spero di poter ripetere quanto prima. E come sempre voglio dire grazie a chi è al mio fianco, i miei maestri e lo sponsor Déjàvu Gioielli".

Tra il pubblico presente l’assessore allo sport del comune di Castel Volturno, Andrea Scalzone, che ha potuto ammirare dal vivo l’ottima prestazione di Ciro Romano.