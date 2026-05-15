Incidente tra Capua e Caianello: perde la vita una donna di 50 anni Viaggiava in moto, inutili i soccorsi

Una donna di 50 anni ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale. L'impatto si è verificato in serata, tra Capua e Caianello, nel tratto casertano dell'A1. La vittima - che era originaria della Puglia - viaggiava in moto in direzione Roma. Secondo una prima ricostruzione ha perso la vita dopo essere stata investita da un mezzo pesante. Sul posto gli agenti della Polizia stradale di Caserta, che stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

La vittima era insieme ad altri motociclisti quando avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo e venendo travolta dal tir; la donna è morta sul colpo. Il corpo è stato trasferito all'istituto di medicina legale di Caserta per l'autopsia. Dolore e incredulità per l'ennesima tragedia della strada. L'incidente ha provocato inevitabili rallenamenti alla circolazione, sia durante le operazioni di soccorso che di messa in sicurezza della tratta.

