Cesa: inaugurazione del parco della legalità È questo il nome attribuito all’area denominata ex campo del parroco

Domenica sera, 17 maggio, a partire dalle ore 18.30, si terrà l’apertura del parco della legalità. È questo il nome attribuito all’area denominata ex campo del parroco

All’interno di questa struttura ci sarà una area bambini con giochi, area per sport all’aperto, un campo polivalente, area cani, area pic nic, una pista ciclopedonale, un auditorium all’aperto.

La struttura è dotata di due parcheggi. L’ingresso è gratuito. L’opera di riqualificazione è stata finanziata in parte con fondi del comune e per una altra parte con fondi del contratto di sviluppo turistico denominato “Terra dei Fuochi”.

Il parco sarà benedetto da don Giuseppe Schiavone. Si terrà la premiazione dei partecipanti al progetto “Karate per la Legalità” a cura dell’associazione SKC Karate Cesa, l’esibizione del minibasket con l’associazione Spark Cesa, una dimostrazione di ballo con la scuola Dreamin Dance, che cura il progetto per gli Over60.

La serata sarà arricchita dalla presenza dei ragazzi della Casa del Sole e dimostrazioni di Yoga con Vincenzo Oliva. Ed infine vi sarà la partecipazione della palestra fitness Lab e del giovane Arturo Veropalummo campione italiano EFT di Kickboxing.