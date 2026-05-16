Ferrante: "Con sede Casal di Principe rafforziamo radicamento" "In provincia di Caserta Forza Italia parte dallo straordinario risultato delle scorse regionali"

"In provincia di Caserta Forza Italia parte dallo straordinario risultato delle scorse regionali, dove abbiamo registrato oltre il 15% dei consensi attestandoci come primo partito in assoluto: un dato che dimostra tutta la nostra attrattività.

Con l'inaugurazione della sede di Casal di Principe, il nostro movimento rafforza il proprio radicamento e guarda al futuro con l'obiettivo di creare una comunità sempre più viva, aperta e partecipata e di lavorare insieme per il bene del territorio".

Lo ha detto il deputato campano di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al MIT, intervenendo all'inaugurazione della sede azzurra di Casal di Principe. "Forza Italia - ha aggiunto - si contraddistingue per la capacità di dare risposte concrete ai territori e lo dimostra l'impegno che stiamo mettendo in campo per lo sviluppo infrastrutturale.

Penso all'alta velocità Napoli-Bari, destinata a modernizzare i collegamenti anche nel casertano, alla valorizzazione dello scalo di Grazzanise per uso civile, inserito nel Piano nazionale Aeroporti, o all'inaugurazione del nuovo svincolo dell'A30 a Maddaloni, un'opera che rafforza la vocazione logistica dell'area.

Stiamo portando avanti interventi importanti di riqualificazione viaria a partire dalla Ss7 Appia, dalla Ss265 Var Fondo Valle Isclero e dalla Ss85 Venefrana. Puntiamo inoltre sul potenziamento delle infrastrutture, come dimostrano l'Asse autostradale Caserta-Benevento, inserito nell'aggiornamento del contratto di programma MIT - Anas, il raddoppio della Ss700 e l'avvio dei lavori della Telesina, con il lotto 1 che partirà entro l'estate mentre lavoriamo per completare l'iter approvativo del lotto 2.

Siamo il partito della crescita, della concretezza e del buon governo: la sede azzurra di Casal di Principe - ha concluso Ferrante - rappresenta un importante presidio di ascolto e di confronto per continuare a trasformare le istanze dei cittadini in proposte e risultati".

