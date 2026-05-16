Controlli straordinari dei carabinieri nel casertano: arresti e denunce Ecco il bilancio complessivo dell’operazione

Proseguono i servizi coordinati di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Marcianise che tra il 15 e il 16 maggio, nell’ambito di un’intensificazione delle attività di prevenzione e contrasto ai reati, hanno portato a diversi arresti, denunce e sanzioni. Nella circostanza sono stati impiegati 24 militari e 12 pattuglie, supportati anche dal Nucleo Cinofili.

Nel corso dei controlli, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 65enne, residente nel territorio aversano, già noto alle forze dell’ordine, per violazione delle misure cautelari. Nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento e all’obbligo di distanza dalla persona offesa, nonché al controllo tramite braccialetto elettronico, l’uomo si sarebbe avvicinato all’abitazione della coniuge. Dopo le formalità di rito è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.

Sempre durante il servizio, a Carinaro, un 39enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale al termine di un lungo inseguimento durato circa 50 minuti. L’uomo, alla guida di un’utilitaria, non si è fermato all’alt imposto dai militari, dando vita a una fuga pericolosa tra le vie cittadine, percorrendo anche tratti contromano e tentando più volte di investire i carabinieri. La corsa si è conclusa solo per esaurimento del carburante. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di strumenti riconducibili al consumo di sostanze stupefacenti.

Nel medesimo contesto operativo, i carabinieri hanno eseguito ulteriori provvedimenti restrittivi emessi dall’autorità giudiziaria.

A Marcianise, un giovane di 22 anni, già agli arresti domiciliari per precedenti reati, è stato trasferito in carcere a seguito di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte. A Capodrise (CE), un 69enne è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione per reati commessi negli anni precedenti, tra cui maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: dovrà scontare una pena residua di oltre un anno e mezzo.

Tra Frattamaggiore e Sant’Arpino è stata inoltre notificata a un 35enne un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, nell’ambito di un procedimento per atti persecutori.

Un’altra persona è stata denunciata in stato di libertà per guida con patente revocata, già oggetto di recidiva nel biennio.

Il bilancio complessivo dell’operazione conta 132 persone identificate e 88 veicoli controllati. Elevate 48 contravvenzioni al codice della strada, per un importo superiore ai 19 mila euro, con il ritiro di 10 documenti di guida. Due soggetti sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di modiche quantità di hashish.