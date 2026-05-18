Università di Capua: l’intelligenza artificiale applicata alle imprese Raccontare come le aziende del mezzogiorno mettono a valore le potenzialità

Raccontare come le aziende del mezzogiorno mettono a valore le potenzialità dell’AI: questo l’obiettivo del convegno organizzato quest’oggi lunedì 18 maggio, presso il dipartimento di Economia dell'Università di Capua.

Un bellissimo incontro tra mondo accademico e imprese del mezzogiorno che ha visto gli interventi dei relatori Maria Antonia Ciocia, Giovanna D’Alfonso, Stefania D’Avanzo, Manuela Migliardi, Alessia Mignozzi e Gianfranco Piscopo. Durante l’incontro sono state affrontate tematiche legate alle potenzialità dell’AI applicata al mondo delle imprese e ai risvolti dell’uso dell’AI in campi diversi come l’ambito giuridico e legale, l’ambito sanitario e l’ambito statistico.

"Siamo orgogliosi di aver portato qui a Capua esempi pratici di AI sviluppati in contesti di ricerca accademici e imprenditoriali” afferma Massimiliano Giacalone, organizzatore del convegno "Affrontiamo in modo nuovo concetti applicativi di statistica, intelligenza artificiale e nuove prospettive di mercato legate all’innovazione applicata a contesti concreti e tale esperienza per i ragazzi universitari diventa un'opportunità notevole di orientamento".