Giornata della legalità, Santangelo ricorda tre eroi della nostra terra don Peppe Diana, Franco Imposimato e Flavio Russo

"Preservare la memoria significa anche rinnovare l’impegno di chi ha speso la propria vita per la legalità o di chi è morto in nome di questo sentimento.

E’ per questo che voglio dedicare questa Giornata della Legalità, alla memoria di chi ha sacrificato la propria vita per affermare la dignità e la giustizia nel nostro territorio: don Peppe Diana, Franco Imposimato e Flavio Russo".

Lo dichiara il presidente della commissione anticamorra della regione Campania. "La lettera “Per amore del mio popolo” di don Diana, sacerdote ucciso barbaramente dalla camorra nella sua parrocchia a Casal di Principe resta un manifesto morale per intere generazioni - ricorda - Il maddalonese Franco Imposimato oltre che per le sue lotte sindacali e per quelle ambientaliste, paga il suo essere il fratello del magistrato Frerdinando Imposimato: è lui la prima vittima delle vendette trasversali della criminalità. Russo ha pagato lo scotto di essere al posto sbagliato nel momento sbagliato.

Ricordare questi nomi non è un semplice esercizio della memoria ma un atto doveroso di gratitudine e un monito per il presente".

Il Presidente Santangelo sottolinea inoltre l’importanza dell’inaugurazione del Comitato di Libera a Maddaloni.

"L’apertura del comitato di Libera a Maddaloni rappresenta un segnale di speranza e di rinascita per tutta la comunità. Significa che la società civile non si arrende, ma si organizza, si unisce e presidia il territorio. Ringrazio tutti i volontari e i referenti che ogni giorno lavorano con passione per costruire una cultura della legalità e della giustizia".