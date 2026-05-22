Abbandono di rifiuti: blitz della polizia municipale a Cancello ed Arnone Individuato e sanzionato un uomo responsabile dello scarico illecito in un terreno privato

Gli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante capitano Marco Capezzuto, hanno individuato e sanzionato un uomo responsabile dello scarico illecito di rifiuti su un terreno privato nella zona.

Tutto è partito dalla segnalazione tempestiva del proprietario del fondo, che ha notato un furgone bianco introdursi nella sua proprietà per scaricare rifiuti. Il conducente, vistosi scoperto, ha tentato la fuga, ma la prontezza della denuncia e l’efficace utilizzo delle telecamere di videosorveglianza comunali hanno permesso agli agenti di ricostruire immediatamente il percorso del veicolo e risalire all’identità del trasgressore.

Sul posto sono stati rinvenuti una decina di sacchi contenenti lattine di bibite scadute. Non si trattava di rifiuti pericolosi o speciali, ma l’abbandono è risultato comunque illecito.

Per l’uomo sono scattate una sanzione amministrativa di 500 euro e l’obbligo immediato di ripristino dello stato dei luoghi. Il trasgressore ha provveduto personalmente alla rimozione e alla bonifica dell’area a proprie spese.

Il sindaco Raffaele Ambrosca, ha espresso soddisfazione per l’operazione: "Ringrazio il comandante Capezzuto e tutti gli agenti per la professionalità dimostrata. Questi risultati sono frutto di un lavoro costante e di una sinergia efficace tra cittadini e istituzioni".

L’assessore all’ambiente Gaetano Ambrosca, ha aggiunto: "Voglio fare i miei più sinceri complimenti agli uomini della polizia municipale e al comandante Capezzuto per la prontezza e l’efficacia dimostrata.

La velocità con cui è stato individuato l’autore dell’illecito, nonostante il tentativo di fuga, dimostra che a Cancello ed Arnone non c’è spazio per l’impunità. Chi adotta comportamenti incivili sa che verrà individuato e sanzionato".

L’episodio conferma l’efficacia del sistema di videosorveglianza e del controllo costante del territorio attuato dall’amministrazione comunale, che continua a mantenere alta l’attenzione sul decoro urbano e sulla tutela dell’ambiente".