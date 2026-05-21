L’anfiteatro campano aderisce alla notte europea dei musei 2026 Per l’occasione il monumento prolungherà l’orario di apertura fino alle ore 23.00

L’anfiteatro campano aderisce alla notte europea dei musei 2026, in programma sabato 23 maggio, promossa dal Ministero della cultura con il patrocinio di consiglio d’Europa, Unesco e Icom, e organizzata dalla direzione regionale musei nazionali Campania e dalla direzione dell’anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere.

Per l’occasione il monumento prolungherà l’orario di apertura fino alle ore 23.00, con ultimo ingresso alle 22.00. A partire dalle ore 19.00 sarà possibile accedere con il biglietto simbolico di 1 euro, fatte salve le gratuità previste dalla normativa vigente.

Giunta alla ventiduesima edizione, la Notte Europea dei Musei nasce con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale nazionale ed europeo attraverso aperture straordinarie serali e iniziative dedicate al pubblico.

"La partecipazione dell’Anfiteatro Campano alla Notte Europea dei Musei rappresenta un’importante occasione per avvicinare il pubblico al patrimonio archeologico di Santa Maria Capua Vetere in una fascia oraria particolarmente suggestiva.

L’apertura serale vuole essere un invito a vivere il monumento in modo nuovo, favorendo una fruizione più ampia e partecipata di uno dei luoghi simbolo della storia antica del territorio", così il direttore dell’Anfiteatro Campano, Antonella Tomeo commenta l’iniziativa.