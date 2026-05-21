I vinti della guerra: Leone Melillo rompe il silenzio Concorso letterario Anacomi a Valle di Maddaloni

In occasione del concorso letterario Anacomi (anno 2025 – 2026), che ha avuto luogo a Valle di Maddaloni (21 maggio 2026, Oratorio “Don Peppe Diana”), Leone Melillo ha spiegato come la frequentazione della storia ci riconcilia con la società, perché la memoria storica ci avvicina alla comunità, umana e politica, locale, nazionale e globale, tracciando un crocevia di significati educativi, attraverso cui promuovere il senso della storia collettiva.

Una lettura della “Seconda guerra mondiale” ci immerge, quindi, con impressionante realismo in un passato dove parlano i fatti, attraverso fonti omogenee ed eterogenee e, quindi, la coscienza nazionale degli italiani. Bisogna comprendere e descrivere anche gli accadimenti, solo apparentemente minori - ha evidenziato Melillo – che vivono nel ricordo, finiti ai margini della memoria.

Un modello educativo, che crede nell’esperienza storica, nel “bisogno di luce ed educazione”, nell’“identità nazionale”, per proporre pagine della storia nazionale ed europea, per avvicinare la coscienza individuale alla dimensione collettiva dei fatti storici.