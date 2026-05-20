Cocaina in casa: carabinieri arrestano un 65enne nel casertano

I carabinieri della stazione di San Nicola La Strada hanno arrestato a San Marco Evangelista un 65enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente.
L’uomo è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare d’iniziativa nel corso della quale i militari dell’Arma hanno rinvenuto complessivamente 58,4 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi pronte per la cessione.
Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati 795 euro in contanti, ritenuti provento di pregressa attività illecita, un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga.
Al termine delle formalità di rito, il 65enne è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.