Caserta, sequestro di crack e contanti: carabinieri arrestano un 22enne Il giovane si trovava come passeggero a bordo di un'auto il cui conducente è stato denunciato

Nella corso della notte, a Caserta, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato in flagranza un 22enne residente nel casertano, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato controllato mentre si trovava come passeggero a bordo di un'auto. L’atteggiamento ritenuto sospetto dai militari ha portato all’esecuzione di una perquisizione personale, nel corso della quale sono stati rinvenuti circa 7 grammi di crack, suddivisi in dosi pronte per la cessione, oltre a 50 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e custoditi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Contestualmente, il conducente dell’autovettura, un 44enne residente a Casagiove e anch’egli con precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà per concorso nel medesimo reato.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’arma in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’autorità giudiziaria competente.