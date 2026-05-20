Rapina in concorso ad Aversa: carabinieri eseguono provvedimento

Stamane nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, i militari della stazione carabinieri di Cesa hanno notificato un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli nord, ufficio esecuzioni penali, nei confronti di un 19enne, originario della Tunisia e residente nel territorio di Casapesenna, già noto alle forze dell’ordine.
Il giovane dovrà espiare una pena complessiva di 5 anni e 10 giorni di reclusione per rapina in concorso, reati commessi nel comune di Aversa tra il 2024 e il 2025.
La notifica del provvedimento è stata eseguita direttamente all’interno dell’istituto penitenziario sammaritano, dove il destinatario risultava già detenuto. Dell’avvenuta esecuzione è stata informata la competente Autorità giudiziaria.