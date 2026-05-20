"Suo marito è nei guai": anziana consegna numerosi monili in oro ai malviventi La truffa dei finti carabinieri smascherata da quelli veri: tre attesti e refurtiva restituita

A Casagiove, i militari della sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Caserta, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà tre persone, ritenute responsabili di una truffa ai danni di un’anziana.

I tre sono stati fermati dai militari mentre si trovavano a bordo di una Smart Forfour, notata aggirarsi con atteggiamento sospetto. A seguito del controllo, gli occupanti del veicolo sono stati trovati in possesso di numerosi monili in oro, per un peso complessivo di circa 120 grammi.

Gli immediati accertamenti investigativi hanno consentito di ricostruire che, poche ore prima, gli stessi si sarebbero presentati presso l’abitazione di una donna anziana residente nel cassinate, qualificandosi falsamente come appartenenti all’arma dei carabinieri.

Con tale stratagemma, avrebbero indotto la vittima a consegnare i preziosi, prospettando presunti problemi giudiziari a carico del marito in caso di rifiuto.

La refurtiva è stata sottoposta a sequestro e custodita in attesa della restituzione alla legittima proprietaria.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per verificare eventuali analoghi episodi avvenuti nel territorio.