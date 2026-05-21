Consorzio bonifica Volturno: protocollo di legalità con Libera

"Stamane, assieme al referente regionale Mariano Di Palma, abbiamo firmato il protocollo di legalità con Libera Contro le Mafie.
Si tratta dell’affermazione di una visione di legalità e di trasparenza da parte del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno".
Ad annunciarlo è Francesco Todisco, presidente del consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno.
"Azioni concrete di formazione dei nostri dipendenti sulla anticorruzione, sulla trasparenza e di monitoraggio civico sulle nostre attività. “Libera” ci accompagnerà anche nella redazione del nuovo sito consortile che prevederà una sezione “open data”.
Chiunque vorrà potrà non solo accedere ai nostri atti amministrativi ma a tutta la procedura che determina quegli atti. Attraverso una mappa georeferenziata i cittadini potranno accedere a tutte le informazioni (procedure, costi, stati di avanzamento, ecc.) sulle singole opere e sulle attività che stiamo realizzando".