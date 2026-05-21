Festa della Repubblica alla Reggia di Caserta: ecco le indicazioni Martedì 2 giugno ingresso con biglietto gratuito al sito Unesco

Martedì 2 giugno, ottantesima Festa della Repubblica italiana, è giornata di gratuità alla Reggia di Caserta.

In un giorno di ordinaria chiusura settimanale, il Museo apre straordinariamente i suoi cancelli e aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede, per questa festa nazionale, l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali.

Aperti gli appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli, il Teatro di Corte, il Giardino Inglese e la Gran Galleria.

Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne. I biglietti per la data del 2 giugno saranno online da lunedì 26 maggio, fino a esaurimento. Il numero massimo che ciascun account può ritirare è pari a 5 (misura antibagarinaggio). Un’altra quota dei biglietti sarà disponibile in sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8.30 del 2 giugno, fino al termine della disponibilità. Tutti i visitatori, anche i minori a partire dai 2 anni di età, devono essere muniti di titolo di accesso.

I biglietti hanno una fascia oraria di accesso dall’esterno al Monumento. Non è possibile l’ingresso prima e dopo tale orario, neanche al solo Parco reale. Il visitatore, già in possesso del titolo, dovrà recarsi al cancello centrale di piazza Carlo di Borbone oppure a quello di corso Giannone nell’orario indicato sul proprio ticket. Al fine di non creare disagi è opportuno non stazionare prima davanti ai cancelli. Agli abbonati ReggiaCard2026 si suggerisce di entrare dal cancello di corso Giannone.

All’ingresso dovrà essere esibito, in formato cartaceo oppure dal proprio smartphone, il codice a barre del titolo d’ingresso. Non è consentito riaccedere al Complesso vanvitelliano una volta usciti. Il biglietto viene, infatti, annullato.

Verranno create in piazza Carlo di Borbone due file distinte: l’una per i possessori del biglietto “Solo Parco (no Giardino Inglese)”, l’altra per quelli del biglietto “Parco+Appartamenti”. È possibile che per visitare gli Appartamenti reali sia, in alcuni orari, necessario attendere in fila al Vestibolo superiore.

Gli orari di apertura e chiusura del Museo:

Appartamenti reali dalle 8.30 alle 19.15 con ultimo accesso alle 18.00;

Cappella Palatina dalle 8.30 alle 17.55 con ultimo accesso alle 18.00;

Parco reale dalle 8.30 alle 19.00 con ultimo accesso alle 18.00.