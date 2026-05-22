Aversa: concluso il progetto: "Il lavoro e le confraternite" Studenti protagonisti dell’incontro finale su lavoro e impegno sociale dei sodalizi aversani

Si è tenuto giovedì 21 maggio, nella sala Guitmondo del Seminario vescovile di Aversa, l’incontro conclusivo del progetto “Il Lavoro e le Confraternite. Partecipare tra storia e futuro”, promosso dall’Ufficio Confraternite della Diocesi di Aversa insieme con la Pastorale Sociale e del Lavoro e l’associazione AversaTurismo.

Il percorso, dedicato agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, da dicembre 2025 ad oggi, si è articolato in attività, laboratori, workshop e incontri dedicati alla scoperta delle confraternite dei mestieri della città di Aversa e del loro ruolo sociale, culturale e caritativo nel territorio.

Durante la mattinata del 21 maggio, quindi, sono stati proprio gli studenti a raccontare l’esperienza vissuta. Attraverso testimonianze, riflessioni e la proiezione del docufilm realizzato dagli studenti e dai docenti dell’I.S.I.S.S. “O. Conti” di Aversa, i ragazzi hanno presentato il lavoro svolto nei mesi del progetto e le idee emerse durante i laboratori dedicati alle confraternite di San Giuseppe, Sant’Eligio e Santa Marta Maggiore.

Ad aprire i lavori sono stati don Michele Salato, direttore dell’Ufficio diocesano per le Confraternite, e Sergio D’Ottone, presidente di AversaTurismo. A coordinare l’incontro è stata Olga Iorio, vicepresidente dell’associazione. Sono intervenuti inoltre il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, il sindaco di Aversa Franco Matacena e l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Ugo Rufino, che hanno ascoltato gli interventi degli studenti e condiviso l’importanza del progetto per il territorio e per le nuove generazioni. Le conclusioni sono state affidate ad Angelo Cirillo, vice-direttore dell’Ufficio Problemi Sociali e Lavoro, che ha ringraziato scuole, confraternite, docenti e realtà della filiera del Progetto Policoro per il contributo dato alla realizzazione del percorso.

L’incontro ha concluso un’esperienza che ha permesso agli studenti di conoscere più da vicino la storia delle confraternite aversane e di riflettere sui temi del lavoro, della solidarietà e della partecipazione comunitaria.