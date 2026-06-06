Sanità, Cangiano e Santangelo: "Su Pineta Grande basta propaganda" "Fico e la Regione dicano la verità ai cittadini"

"Sul pronto soccorso di Pineta Grande serve chiarezza immediata e soprattutto servono risposte concrete, non annunci e passerelle politiche.



Da giorni si parla di un incontro convocato dall’Asl Caserta per l’inizio della prossima settimana, ma al momento non vi sono conferme ufficiali né si conoscono i contenuti reali del confronto. Ci auguriamo che non si tratti dell’ennesimo bluff politico utile solo a costruire narrazioni mediatiche senza affrontare davvero il problema.

Mentre Roberto Fico continua le sue visite all’insegna della propaganda ideologica, evita accuratamente di affrontare una questione che riguarda direttamente la salute e la sicurezza di migliaia di cittadini, soprattutto soggetti fragili del litorale domizio: il futuro del pronto soccorso di Pineta Grande.

Parliamo di un presidio sanitario fondamentale per residenti, turisti e per un territorio complesso che registra ogni giorno enormi pressioni sul sistema sanitario. Eppure, ancora oggi, la Regione Campania continua a mantenere un atteggiamento ambiguo e inconcludente.

I cittadini e lavoratori non hanno bisogno di slogan o fotografie di rito. Hanno bisogno di sapere se il pronto soccorso resterà operativo, con quali risorse e con quale programmazione sanitaria.

Fratelli d’Italia continuerà a vigilare affinché non venga indebolito un presidio essenziale per l’intera area di Castel Volturno e del litorale casertano. La salute dei cittadini merita serietà, trasparenza e rispetto".