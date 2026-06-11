Giornata regionale contro la camorra: lotta alle mafie parte dalle scuole Monito del presidente della commissione anticamorra della regione Campania Vincenzo Santangelo

"L’istituzione della “Giornata regionale della memoria e dell’impegno contro la camorra e per la legalità” l’11 ottobre rappresenta un segnale forte e necessario. La regione Campania deve avere una giornata ufficiale in cui ricordare tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata e riaffermare, ogni anno, l’impegno concreto delle istituzioni al fianco della società civile".

Il presidente della commissione anticamorra della Regione Campania Vincenzo Santangelo annuncia il suo pieno sostegno alla mozione del collega Gaetano Simeone.

"Alla mozione di Simeone aggiungeremo un emendamento per rendere obbligatoria, all’interno di questa Giornata, una mattinata di educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado della Campania. La lotta alle mafie si vince soprattutto nelle aule scolastiche, formando le nuove generazioni al rifiuto della cultura camorristica e al valore della legalità.

Per questo chiederemo che la Fondazione Polis coordini un programma regionale strutturato di incontri, testimonianze e laboratori didattici, coinvolgendo le associazioni antimafia più attive sul territorio».

"Questa giornata - conclude Santangelo - non deve essere un rito formale, ma un momento vivo di memoria, riflessione e soprattutto di formazione civile. La commissione antimafia sarà in prima linea per garantire che questa iniziativa non rimanga sulla carta, ma diventi uno strumento concreto di cambiamento culturale nella nostra regione".