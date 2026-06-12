L'azienda ospedaliera di Caserta stabilizza 31 Oss a tempo indeterminato Volpe: "Procedura conclusa in tempi brevi. Sicurezza lavorativa per i precari"

L’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, con deliberazione del direttore generale n. 446 del 12/06/2026, ha provveduto al reclutamento a tempo indeterminato di 31 Oss, operatori socio sanitari, concludendo la procedura di stabilizzazione avviata con l’avviso dedicato, oggetto della deliberazione n. 171 del 01/03/2026, seguendo le indicazioni fornite nel merito dalla Regione Campania.

L’avviso è stato indetto ai sensi dell’art. 1, comma 268 lett. b) della legge n. 234/2021, allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da Covid-19.

I candidati in possesso dei requisiti e collocati in graduatoria sono risultati 31, numero superiore ai 25 previsti dal bando dell’avviso.

La direzione strategica, per garantire i livelli essenziali di assistenza, ha proceduto, con lo stesso provvedimento deliberativo, allo scorrimento della graduatoria, reclutando le altre 6 unità di Oss presenti nella stessa.

“Lavorando a ritmo serrato -evidenzia il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Caserta, Gennaro Volpe - abbiamo concluso la procedura in tempi rapidi, riuscendo innanzitutto a garantire stabilità e sicurezza lavorativa al personale precario, ora assunto a tempo indeterminato. Contemporaneamente, per le Unità operative è una boccata d’ossigeno. Il nostro obiettivo è di potenziare nei reparti la presenza degli operatori dedicati all’assistenza socio-sanitaria a beneficio dei pazienti”.