Consumerismo: apre il primo sportello della Campania a Caserta Un nuovo presidio di tutela e assistenza per i consumatori nel cuore della città

Consumerismo compie un nuovo passo nel percorso di crescita territoriale con l’apertura del primo sportello della Campania, inaugurato oggi a Caserta.

Il nuovo corner rappresenta un punto di riferimento per i consumatori che necessitano di informazioni, orientamento, assistenza e tutela nelle problematiche quotidiane legate ai consumi, ai servizi e ai diritti dei cittadini.

La scelta di partire da Caserta nasce dalla volontà di radicare la presenza dell’associazione in un territorio strategico, valorizzando le competenze professionali già attive sul territorio e creando una rete sempre più capillare di supporto ai consumatori.

All’inaugurazione era presente la delegata territoriale della Campania di Consumerismo, Rossella di Grazia.

"Abbiamo aperto questo sportello a Caserta scegliendo di collaborare con un professionista che già opera quotidianamente nell’assistenza e nella tutela del consumatore finale. Siamo particolarmente entusiasti di questa nuova presenza nella città di Caserta e auspichiamo che possa rappresentare il primo passo verso l’apertura di ulteriori sportelli non solo nelle province campane ma anche nei piccoli borghi. Riteniamo infatti che siano proprio questi territori ad avere spesso maggiore necessità di strumenti di ascolto e rappresentanza. Troppe volte le esigenze di chi vive nei centri più piccoli finiscono ai margini del dibattito pubblico, mentre per le persone che continuano a vivere e lavorare in questi luoghi tali questioni sono tutt’altro che secondarie".

Il nuovo presidio sarà coordinato da Alfredo Centore, delegato Consumerismo per il territorio di Caserta.

"L’apertura di questo corner rappresenta un’opportunità importante per avvicinare concretamente i servizi di tutela ai consumatori del territorio. Il nostro obiettivo sarà quello di offrire ascolto, competenza e supporto a tutti coloro che si trovano ad affrontare problematiche legate ai consumi, contribuendo a rafforzare la cultura dei diritti e della consapevolezza tra i cittadini".

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele.

"Provo una forte emozione per l’apertura del primo corner Consumerismo in una regione strategica come la Campania, una terra che sento particolarmente vicina. Penso soprattutto al territorio casertano, che storicamente rappresenta l’antica Terra di Lavoro e la Campania Felix, una definizione che merita di essere recuperata e valorizzata.

Per millenni questa è stata la campagna felice, un territorio straordinario per cultura, storia e capacità produttiva. L’apertura di un presidio Consumerismo in quest’area vuole essere anche un segnale di fiducia verso le comunità locali e verso la loro capacità di costruire il cambiamento. Attraverso l’informazione, la consapevolezza e la tutela dei diritti, i consumatori possono diventare protagonisti di una nuova stagione di crescita e partecipazione".

Con l’apertura di Caserta, Consumerismo rafforza la propria rete nazionale di sportelli territoriali, confermando l’impegno dell’associazione nel garantire una presenza sempre più vicina ai consumatori e alle loro esigenze, con particolare attenzione alle realtà locali che spesso incontrano maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi di tutela e informazione.