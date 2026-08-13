Aeroporto di Grazzanise, Santillo: "Il centrodestra smetta di fare propaganda" "Finanzi l'opera. La Regione Campania è pronta sui collegamenti"

"Sull’aeroporto di Grazzanise il centrodestra ci sta prendendo in giro. L'uso duale dello scalo per passeggeri e merci è una battaglia che portiamo avanti da anni con convinzione, ma la vera sfida comincia adesso. Al Governo ci sono loro: smettano con le chiacchiere, bussino alla porta di Salvini e Meloni e tirino fuori i soldi".

Lo dichiara Agostino Santillo, parlamentare del M5S e vicepresidente della commissione ambiente alla camera dei deputati, lanciando un video-appello sui propri canali social in merito allo sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale casertana.

"I compiti sono chiarissimi e non ci sono alibi - prosegue Santillo - tocca al ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserire definitivamente Grazzanise nel piano nazionale degli aeroporti e stanziare i fondi necessari per realizzare l'infrastruttura. Basta annunci e basta attacchi insensati al presidente della regione Fico.

La regione Campania, infatti, farà la sua parte fino in fondo ed è pronta a realizzare tutte le opere viarie e ferroviarie per collegare l'hub nel migliore dei modi al resto del Paese. Basta fare propaganda sulla pelle dei casertani, è il momento di passare subito ai fatti", conclude il deputato