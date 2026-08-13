Mondragone: carabinieri sequestrano oltre 100 dosi di cocaina L’operazione si è sviluppata lungo via Castel Volturno

Un controllo mirato sul territorio, sviluppato nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato a un arresto in flagranza di reato a Mondragone.

A intervenire sono stati i militari del reparto territoriale carabinieri, impegnati in un servizio predisposto per prevenire e reprimere i fenomeni legati alla circolazione della droga.

L’operazione si è sviluppata lungo via Castel Volturno, dove i militari dell’arma hanno proceduto al controllo di un giovane del posto. Gli accertamenti successivi hanno condotto a una perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale sarebbe stata rinvenuta una quantità significativa di sostanza stupefacente.

Nel complesso, i carabinieri hanno sequestrato oltre 100 dosi di cocaina, 430 euro in contanti e materiale ritenuto funzionale al confezionamento dello stupefacente.

La droga e il materiale sono stati posti sotto sequestro e debitamente custoditi secondo le procedure previste, in attesa degli ulteriori adempimenti di competenza dell’autorità giudiziaria. Anche il denaro è stato sequestrato e preso in carico per essere successivamente depositato nelle forme previste.

Per il giovane, un 23enne residente a Mondragone, è quindi scattato l’arresto in flagranza poiché ritenuto gravemente indiziato allo stato delle indagini, del reato previsto dall’articolo 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990, relativo alla produzione, al traffico e alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 23enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. La posizione dell’arrestato resta, naturalmente, al vaglio dell’autorità giudiziaria e dovrà essere valutata nel prosieguo del procedimento, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie previste dalla legge.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo messo in campo dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e intercettare, anche attraverso servizi mirati e controlli sul territorio, quei canali di approvvigionamento e distribuzione che alimentano il mercato illegale della droga. A procedere è stata la sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile, che ha informato tempestivamente l’autorità giudiziaria competente.

Il sequestro di oltre settanta grammi di cocaina, accompagnato dal rinvenimento di denaro contante e di materiale per il confezionamento, rappresenta l’esito concreto di un’attività investigativa e di controllo orientata non soltanto alla repressione dell’illecito, ma anche alla prevenzione dei fenomeni di spaccio che continuano a costituire una delle principali aree di attenzione per i presidi dell’Arma sul territorio.