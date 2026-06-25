Trasporto pubblico ferroviario della tratta Salerno-Caserta: grave disagio La segnalazione urgente di Guglielmo Baldi

Una incresciosa situazione interessa il trasporto pubblico ferroviario della tratta Salerno-Caserta, frequentata ogni giorno da centinaia di lavoratori pendolari ed in questo periodo estivo anche da tanti che raggiungono la città semplicemente per un bagno.

A segnalarla in maniera dettagliata alla nostra redazione è un utente, Guglielmo Baldi

A partire dal prossimo 06 luglio, infatti Trenitalia, in maniera del tutto immotivata ed insensata considerato l’afflusso di viaggiatori, ha eliminato il treno n. 4898 delle ore 16.39 e dal 20 luglio ha previsto l’eliminazione anche del treno n.4886 delle 17.59.

Pertanto, dal 20 luglio al 21 agosto l’offerta ferroviaria nei giorni feriali sulla tratta Salerno – Caserta in orario pomeridiano prevede una totale assenza di collegamenti tra le ore 15.17 e le ore 19.17 (un buco di ben 4 ore). La situazione peggiora ulteriormente nei fine settimana. Dal 24 agosto viene poi ripristinato solo il collegamento delle 17.59, lasciando comunque un vuoto di circa tre ore dalle 15.17.

E’ evidente che la situazione penalizza in maniera enorme tutti coloro che raggiungono Salerno per motivi di lavoro, ma anche per i tanti che si spostano per motivi turistici tra i due capoluoghi e si configura come un disimpegno da parte di Trenitalia su una tratta comunque molto importante.

Mi auguro che Trenitalia possa rivedere questa assurda ed immotivata riduzione di quello che è un servizio pubblico finanziato con danaro pubblico e con gli introiti di biglietti ed abbonamenti di noi viaggiatori.