Castel Volturno, no al CPR: mega concerto il 2 luglio Un grande evento gratuito il 2 luglio a Pinetamare: sul palco O'Zulù Roberto Colella e tanti altri

Il territorio di Castel Volturno si mobilita compatto per dire un "no" definitivo alla costruzione del nuovo Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR), ipotizzato nella località naturalistica "la Piana". Sotto lo slogan "Castelvolturno si CURA, non si arresta", una fitta rete di oltre trenta sigle tra associazioni, parrocchie, comitati civici e centri sociali ha promosso un grande evento culturale e di protesta: un mega-concerto gratuito che si terrà giovedì 2 luglio in Piazzale dei Gabbiani, nella frazione di Pinetamare.

La manifestazione rappresenta lo sbocco naturale di una tensione sociale che cresce da mesi sul litorale domizio. Già lo scorso 30 maggio, più di trecento persone si erano riunite in un'affollata assemblea pubblica presso il Centro "Fernandes", gettando le basi per la nascita del comitato unitario "NO CPR né a Castel Volturno né altrove". Gli attivisti contestano radicalmente il modello della detenzione amministrativa, definendo la struttura un "lager di Stato".

"La vera sicurezza per il nostro territorio non si costruisce con la detenzione amministrativa di persone senza colpa, ma con il risanamento ambientale, la lotta alla povertà, il diritto alla casa, al lavoro dignitoso e la regolarizzazione", spiegano i portavoce del comitato in una nota congiunta.

Per trasformare il dissenso in proposta e fare pressione sulle istituzioni, i movimenti civici hanno scelto la via della cultura, della musica e dell'inclusione. Il palco di Pinetamare vedrà alternarsi artisti di rilievo della scena musicale e teatrale campana. Tra gli ospiti principali spicca Luca "o'Zulù" Persico, storico frontman dei 99 Posse, accompagnato da Kinky Sound. Con lui si esibiranno Roberto Colella (leader de La Maschera), il gruppo 'Rom con le sue sonorità contaminate, l'attrice Daniela Cenciotti e le voci del coro polifonico "Millecolori".

L'obiettivo dei promotori è lanciare un segnale forte che vada oltre i confini comunali, ribadendo la necessità di investimenti sociali per un'area complessa e troppo spesso dimenticata, anziché misure puramente repressive. "L’invito è rivolto a chiunque creda che Castel Volturno meriti accoglienza e sviluppo giusto", chiosano gli organizzatori, determinati a non fare "un passo indietro".

Il programma della serata:

Giovedì 2 Luglio, dalle ore 19:30 alle ore 23:00.

Dove: Piazzale dei Gabbiani – Loc. Pinetamare, Castel Volturno (CE).

Ingresso: Gratuito.