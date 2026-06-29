M5S, Aveta: "Approvata la mozione contro il Cpr a Castel Volturno" "La Campania chiede al Governo di fermarsi"

"Oggi abbiamo chiarito in maniera definitiva la posizione della Campania sulla realizzazione del Cpr a Castel Volturno.

Con l'approvazione della nostra mozione, la Regione assume un impegno chiaro: esprimere formale contrarietà alla realizzazione del centro di permanenza per il rimpatrio e attivare ogni interlocuzione utile con il governo, il ministero dell'interno, la conferenza stato-regioni e tutti i soggetti competenti, chiedendo la revisione della scelta localizzativa e la sospensione delle iniziative conseguenti".

Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Raffaele Aveta, a margine dell'approvazione in Consiglio regionale della mozione contro la realizzazione del Cpr a Castel Volturno.

"La mozione approvata - continua Aveta - non si limita a dire no a un'opera sbagliata, ma indica una strada alternativa: aprire un confronto istituzionale serio per individuare interventi prioritari di rigenerazione territoriale, rafforzamento dei servizi pubblici, sicurezza urbana, inclusione sociale e sviluppo sostenibile, coerenti con i reali fabbisogni di Castel Volturno e del Litorale Domizio.

Mentre il Governo continua a insistere su un modello che rischia di aggravare tensioni sociali già presenti sul territorio, oggi in Aula gli interventi del presidente Fico e degli assessori hanno confermato l'attenzione concreta della Giunta regionale verso Castel Volturno e il lavoro già avviato per rispondere ai bisogni della comunità".

Alla luce di questo lavoro, continueremo a batterci per fermare un'opera che rischia di consolidare marginalità e isolamento e per aprire finalmente una stagione di riscatto per Castel Volturno".