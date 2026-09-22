Flocco: "Servizio idrico, avviato in commissione focus su distretto di Caserta" L’obiettivo è avere un quadro sempre più chiaro del sistema

"Con la seduta di oggi dedicata a Caserta abbiamo avviato un percorso di approfondimento che riguarderà progressivamente tutti i distretti del servizio idrico integrato della Campania.

L’obiettivo è avere un quadro sempre più chiaro del sistema: capire quali criticità esistono e quali sono le prospettive per i territori”, dichiara Salvatore Flocco, presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Campania. Nel corso dell’audizione sono intervenuti il direttore generale dell’Ente Idrico Campano, Giovanni Marcello, e il coordinatore del Distretto di Caserta, Stanislao Supino.

“Quella del servizio idrico è una materia complessa, nella quale si intrecciano gestione, investimenti, infrastrutture, depurazione e tariffe. Per questo è importante che la Commissione possa costruire un quadro organico, ascoltando direttamente chi opera nei diversi ambiti”.

“Su Caserta - continua Flocco - abbiamo approfondito in particolare il quadro determinatosi dopo la sentenza che ha annullato il precedente affidamento a ITL. Ora il Consiglio di Distretto sarà chiamato a definire l’indirizzo sul futuro modello di gestione. È un passaggio importante per definire con maggiore chiarezza il futuro assetto del servizio e consentire una programmazione degli interventi. Continueremo a seguire con attenzione questo percorso, nel pieno rispetto delle competenze dei diversi organismi coinvolti”.

“Questa è solo la prima tappa. Programmeremo altre sedute dedicate al sistema tariffario e agli altri distretti del servizio idrico integrato, ascoltando i rispettivi rappresentanti, così da conoscere direttamente le specificità di ciascun territorio e individuare, allo stesso tempo, le questioni che accomunano l’intero sistema regionale”.

“Ringrazio tutti i componenti della Commissione - conclude Flocco - per il contributo e per il confronto. L’obiettivo è portare avanti un lavoro serio e continuativo, facendo della Commissione un luogo di ascolto, conoscenza e collaborazione istituzionale su un servizio essenziale per cittadini e territori”.