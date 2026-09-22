Marcianise, rifiuti pericolosi accumulati: denunciato titolare struttura Controlli ambientali dei Carabinieri

Controlli ambientali dei carabinieri a Marcianise, dove un’attività di autocarrozzeria è finita al centro di un accertamento per la gestione e il deposito di rifiuti speciali.

I militari della locale stazione, con il supporto dei carabinieri del nucleo forestale di Marcianise, hanno defnunciato alla competente autorità giudiziaria un uomo classe 1975, titolare dell’attività.

Gli accertamenti eseguiti dai militari avrebbero evidenziato, sul piazzale della carrozzeria, la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi accatastati e tra loro frammisti. Tra i materiali individuati figuravano parti di autovetture in vetro e plastica, oltre a batterie esauste.

Ulteriori rifiuti sono stati rinvenuti all’interno del fabbricato destinato alle lavorazioni. In particolare, sarebbero stati presenti diversi materiali classificati come rifiuti pericolosi, tra cui imballaggi contaminati da vernici e solventi, sostanze individuate, in relazione alle caratteristiche dei materiali, come tossiche ed ecotossiche per le rispettive classi di pericolo.

Al termine delle verifiche, le aree interessate dai presunti illeciti sono state sottoposte a sequestro penale, in attesa degli ulteriori accertamenti previsti dalla normativa.

Il titolare è stato deferito in stato di libertà in quanto gravemente indiziato dei reati connessi alla gestione non autorizzata di rifiuti e al deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale sentenza definitiva.