Messa in onore di Padre Pio: protettore dei volontari della protezione civile La celebrazione, domani 23 settembre a Cesa

La comunità di Cesa si raccoglie in preghiera in occasione di una ricorrenza particolarmente sentita. Domani, mercoledì 23 settembre 2026, a partire dalle ore 19:30, la parrocchia di San Cesario Martire (in Piazza De Michele a Cesa) ospiterà la santa messa in onore di Padre Pio, proclamato protettore dei volontari della protezione civile.

L'evento religioso, racchiuso nel segno del motto "Una guida nella fede, un esempio d'amore e servizio", è organizzato in stretta collaborazione tra la parrocchia di San Cesario Martire, il gruppo comunale protezione civile di Cesa, l'amministrazione comunale di Cesa e il raggruppamento protezione civile Caserta. La funzione liturgica sarà officiata dal parroco don Giuseppe Schiavone.

In merito all'iniziativa e al profondo valore del volontariato sul territorio interviene il sindaco Enzo Guida e l’assessore delegato alla Protezione Civile Alfonso Marrandino:

"La figura di Padre Pio, scelta come guida spirituale e protettore dei nostri volontari, rappresenta al meglio lo spirito di dedizione, altruismo e servizio verso il prossimo che anima quotidianamente la nostra protezione Civile.

L’appuntamento non è solo un momento di intensa preghiera e raccoglimento comunitario, ma anche l’occasione per ringraziare di cuore tutte le donne e gli uomini che ogni giorno, con spirito di sacrificio e grande senso civico, sono pronti ad aiutare chi ha bisogno, incarnando pienamente il principio secondo cui servire il prossimo è servire Dio".