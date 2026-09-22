Messa in onore di Padre Pio: protettore dei volontari della protezione civile

La celebrazione, domani 23 settembre a Cesa

messa in onore di padre pio protettore dei volontari della protezione civile

La figura di Padre Pio, scelta come guida spirituale e protettore dei nostri volontari, rappresenta al meglio lo spirito di dedizione, altruismo e servizio verso il prossimo che anima quotidianamente la protezione civile...

Cesa.  

La comunità di Cesa si raccoglie in preghiera in occasione di una ricorrenza particolarmente sentita. Domani, mercoledì 23 settembre 2026, a partire dalle ore 19:30, la parrocchia di San Cesario Martire (in Piazza De Michele a Cesa) ospiterà la santa messa in onore di Padre Pio, proclamato protettore dei volontari della protezione civile.  

L'evento religioso, racchiuso nel segno del motto "Una guida nella fede, un esempio d'amore e servizio", è organizzato in stretta collaborazione tra la parrocchia di San Cesario Martire, il gruppo comunale protezione civile di Cesa, l'amministrazione comunale di Cesa e il raggruppamento protezione civile Caserta. La funzione liturgica sarà officiata dal parroco don Giuseppe Schiavone.  

In merito all'iniziativa e al profondo valore del volontariato sul territorio interviene il sindaco Enzo Guida e l’assessore delegato alla Protezione Civile Alfonso Marrandino:

"La figura di Padre Pio, scelta come guida spirituale e protettore dei nostri volontari, rappresenta al meglio lo spirito di dedizione, altruismo e servizio verso il prossimo che anima quotidianamente la nostra protezione Civile.

L’appuntamento non è solo un momento di intensa preghiera e raccoglimento comunitario, ma anche l’occasione per ringraziare di cuore tutte le donne e gli uomini che ogni giorno, con spirito di sacrificio e grande senso civico, sono pronti ad aiutare chi ha bisogno, incarnando pienamente il principio secondo cui servire il prossimo è servire Dio".  

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