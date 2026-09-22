Cesa: sostegno alle famiglie in difficoltà per l'acquisto dei libri di testo Via libera al bando per la concessione in comodato d’uso gratuito

Il comune di Cesa rinnova il proprio impegno a supporto del diritto allo studio e delle famiglie in difficoltà economica.

È stato infatti pubblicato l'avviso pubblico per l'anno scolastico 2026/2027 relativo alla concessione in comodato d'uso gratuito dei libri di testo destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado "F. Bagno".

Il progetto, attuato in esecuzione del regolamento comunale, della deliberazione di giunta e della determinazione del responsabile dell'area affari generali e politiche sociali, punta a garantire un aiuto concreto agli studenti meno abbienti attraverso la fornitura di testi idonei al riutilizzo. A illustrare i dettagli dell'iniziativa sono il sindaco Enzo Guida e il consigliere comunale delegato all'istruzione Nicola De Michele.

"Con questo provvedimento - dichiarano gli amministratori - vogliamo dare un segnale concreto di vicinanza alle famiglie del nostro territorio, specialmente in un momento economico in cui le spese scolastiche pesano notevolmente sui bilanci domestici. Il diritto allo studio deve essere garantito a tutti i ragazzi, offrendo pari opportunità di accesso all'istruzione e contrastando ogni forma di dispersione scolastica".

Destinatari della misura sono gli alunni iscritti al primo anno della scuola media "F. Bagno", appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio economico, nei limiti dei libri disponibili e idonei al riutilizzo.

La graduatoria per ciascuna sezione sarà stilata in ordine crescente di valore Isee. Le domande, redatte sugli appositi modelli allegati all'avviso e corredate da attestazione Isee valida e documento d'identità, dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune o tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.cesa.ce.it entro e non oltre le ore 13:00 del 06/10/2026.

Il testo integrale dell'avviso e i modelli di domanda sono consultabili sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del comune di Cesa.