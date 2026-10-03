Infrastrutture, Ferrante: "Investiamo su crescita alto casertano" Presto un tavolo con i sindaci della comunità montana

"L’incontro con il presidente ed i sindaci della comunità Montana Monte Maggiore ha rappresentato un momento importante di confronto e ascolto delle esigenze di un territorio strategico come quello dell’Alto Casertano.

L’obiettivo è individuare le priorità sulle quali costruire dei percorsi operativi coinvolgendo tutti gli interlocutori istituzionali al fine di rafforzare il sistema dei trasporti e rilanciare la crescita del territorio".

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia, che questa mattina, accompagnato dal segretario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, dal deputato Francesco Maria Rubano, dalla commissaria provinciale Amelia Forte e dal consigliere regionale Angela Parente, a Formicola (Caserta) ha incontrato Salvatore Geremia, presidente della Comunità Montana Monte Maggiore ed i sindaci dell’area.

“Per le aree interne - prosegue Ferrante - infrastrutture e servizi efficienti sono fondamentali per contrastare il rischio di isolamento e accompagnare i processi di sviluppo e riqualificazione. Nel corso dell’incontro abbiamo affrontato le principali esigenze dell’Alto Casertano, dalle infrastrutture viarie e idriche agli interventi necessari per fronteggiare il dissesto e sostenere la riqualificazione delle aree interne.

Ho proposto di istituire un tavolo permanente di confronto con la Comunità Montana e gli amministratori del territorio per approfondire le priorità e individuare gli interventi necessari alla crescita di un’area strategica.

L’alto casertano è già da tempo al centro del nostro impegno, con risorse e interventi destinati a rafforzarne i collegamenti e le infrastrutture. Ora vogliamo dare continuità a quanto già avviato, portando avanti le opere strategiche e costruendo una visione complessiva di sviluppo. Occorre puntare su una rete viaria e ferroviaria più moderna, servizi adeguati e interventi capaci di accompagnare la riqualificazione delle aree interne.

Rafforzare queste condizioni significa rendere i comuni più accessibili, sostenere le attività economiche e creare nuove opportunità per chi vive e lavora in quest’area, contrastando al tempo stesso lo spopolamento. Come Governo, come Mit e come Forza Italia continueremo a lavorare affinché le istanze rappresentate dagli amministratori locali possano trovare risposte concrete”, conclude Ferrante.