Marcianise e comuni limitrofi: maxi operazione dei carabinieri Arresti, denunce, droga e sequestri

Servizio coordinato dei carabinieri della compagnia di Marcianise, coadiuvati dai militari delle compagnie di Aversa e Casal di Principe con il supporto del nucleo carabinieri antisofisticazione e sanità di Caserta e del nucleo carabinieri cinofili di Sarno, con il cane antidroga “Luna”: 13 pattuglie e 26 militari impegnati tra la sera del 2 e la notte del 3 ottobre. Controllati 212 soggetti e 92 veicoli, arrestate cinque persone in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e nell’ambito di attività di polizia giudiziaria.

Un servizio coordinato ad alto impatto, articolato tra controlli del territorio, attività antidroga, esecuzione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, verifiche sulla sicurezza stradale e controlli amministrativi e igienico-sanitari. È quello messo in campo dai Carabinieri nella serata del 2 ottobre e nel corso della notte del 3 ottobre nei comuni di Marcianise, Orta di Atella, Sant’Arpino, Succivo e Gricignano di Aversa.

A Sant’Arpino, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni, ritenuto, allo stato degli atti, coinvolto in un’attività di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti complessivamente 10 grammi di cocaina e un grammo di crack, oltre a materiale ritenuto funzionale al taglio e al confezionamento della droga e un bilancino di precisione.

Durante il controllo sono stati inoltre trovati otto proiettili calibro. 380, detenuti senza il prescritto titolo.

La sostanza stupefacente, il materiale e le munizioni sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Il servizio ha consentito anche di dare esecuzione a diversi provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria nei confronti di persone già destinatarie di ordini di carcerazione.

A Orta di Atella i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni, destinatario di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Il provvedimento riguarda una pena residua di nove mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare, con condotta protrattasi fino al 2016. L’arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Sempre a Orta di Atella, i militari hanno proceduto all’arresto di un 43enne destinatario di un ordine di carcerazione per sostituzione di misura, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli. L’uomo dovrà espiare una pena di quattro anni di reclusione per fatti riconducibili alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine degli adempimenti è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria competente.

Un ulteriore arresto è stato eseguito nei confronti di un uomo di 45 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, destinatario di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Il provvedimento riguarda una pena di cinque anni e un mese di reclusione per fatti relativi alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

A Gricignano di Aversa, infine, i Carabinieri hanno arrestato un 34enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. L’uomo dovrà scontare una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione in relazione a una rapina aggravata dall’utilizzo di armi, commessa nel 2017 ad Aversa. Anche in questo caso il destinatario del provvedimento è stato condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Sul fronte della prevenzione e del contrasto allo spaccio, a Marcianise, nel corso di un controllo eseguito dai militari della Sezione Radiomobile, un uomo di 54 anni è stato denunciato in stato di libertà per una contestazione relativa alla detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso della successiva perquisizione personale i Carabinieri hanno rinvenuto 1,5 grammi di cocaina suddivisa in quattro dosi, oltre a 380 euro in contanti, materiale sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti.

L’attività investigativa prosegue ora secondo le procedure previste, mentre per gli indagati restano ferme le garanzie e i diritti riconosciuti dalla legge, fino all’eventuale definizione giudiziaria dei procedimenti.

Sempre a Marcianise, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due giovani donne, entrambe maggiorenni e studentesse, per un’ipotesi di furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dai militari, le due, poco prima, si sarebbero impossessate di alcuni capi di abbigliamento all’interno di un punto vendita del centro commerciale Campania, per un valore complessivo di circa 100 euro, allontanandosi successivamente dall’esercizio commerciale.

Le due giovani sono state rintracciate poco dopo dai Carabinieri. La merce è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

Particolarmente significativo anche l’intervento svolto a Gricignano di Aversa dai Carabinieri, congiuntamente ai militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Caserta, presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Il controllo ha evidenziato, secondo quanto accertato dagli operanti, carenze sotto il profilo igienico-sanitario, tra cui l’assenza di alcuni requisiti minimi previsti dalla normativa, la mancanza di acqua calda sanitaria e l’assenza di locali spogliatoio destinati ai dipendenti.

Nel corso dell’ispezione è stata inoltre accertata la presenza di tre lavoratori non regolarmente assunti.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, l’attività commerciale è stata sospesa. I militari hanno inoltre proceduto al sequestro di circa 60 chilogrammi di prodotti alimentari e sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 13.000 euro.

L’intervento del Nas si inserisce nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla verifica del rispetto delle disposizioni previste per gli operatori del settore alimentare e per i rapporti di lavoro.

Il dispositivo predisposto dai carabinieri ha interessato anche la circolazione stradale, con una serie di controlli finalizzati a prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza degli utenti della strada.

Al termine delle verifiche sono state contestate 38 violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di circa 34.700 euro. Due persone sono state inoltre denunciate in stato di libertà per guida senza patente con reiterazione nel biennio.

Nel corso dei controlli sono stati sottoposti a sequestro o fermo amministrativo sei veicoli.

L’attività preventiva ha interessato anche il contrasto al consumo di sostanze stupefacenti.

Complessivamente otto persone sono state segnalate alla competente Prefettura poiché trovate in possesso, per uso personale secondo le contestazioni formulate, di quantitativi complessivi pari a 10 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana.

Nel dispositivo è stato impiegato anche il Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno con il cane “Luna”, il cui supporto ha contribuito alle attività di ricerca delle sostanze stupefacenti.

Un dispositivo articolato per rafforzare il controllo del territorio

Il bilancio dell’operazione restituisce il quadro di un’attività articolata, nella quale i Carabinieri hanno concentrato risorse e competenze differenti per intervenire contemporaneamente su più fronti: dalla repressione dei reati alla ricerca di sostanze stupefacenti, dall’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria alla sicurezza stradale, fino ai controlli nel settore alimentare e della regolarità del lavoro.

L’impiego congiunto dei reparti delle Compagnie di Marcianise, Aversa e Casal di Principe, supportati dai militari del Nas di Caserta e dai Carabinieri Cinofili di Sarno, ha consentito di realizzare un dispositivo capillare nelle ore serali e notturne, periodo nel quale l’azione di controllo del territorio assume particolare rilevanza sotto il profilo preventivo.

Tutti i provvedimenti adottati sono stati comunicati alle competenti Autorità giudiziaria e amministrativa. Per le persone coinvolte nei procedimenti penali restano ferme le garanzie previste dall’ordinamento e la presunzione di non colpevolezza sino a eventuale sentenza definitiva.