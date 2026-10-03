Caserta, operazione dei carabinieri: nove denunce e 114 persone controllate Porto di strumenti da punta e taglio, minacce, guida senza patente ed evasione

Servizio notturno dei carabinieri per la prevenzione e il contrasto dei reati: contestate anche violazioni al codice della strada. Denunce per porto di strumenti da punta e taglio, minacce, guida senza patente ed evasione.

Un servizio di controllo coordinato a largo raggio, svolto durante la notte, ha interessato la città di Caserta e il territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Caserta con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati e assicurare una presenza capillare nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e dalla circolazione stradale.

Il dispositivo, articolato attraverso pattugliamenti e controlli mirati, ha portato alla denuncia in stato di libertà di nove persone, ciascuna per differenti ipotesi di reato o violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.

Nel corso del servizio sono state complessivamente controllate 114 persone e 62 veicoli, mentre sono state elevate sei contestazioni per violazioni al Codice della strada.

Coltelli e taglierini trovati durante i controlli

Tra gli interventi effettuati nel corso della notte, i Carabinieri hanno denunciato un 28enne, ritenuto responsabile, allo stato degli atti, dell’ipotesi di porto di particolari strumenti da punta e taglio.

Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico e due taglierini, strumenti sottoposti a sequestro.

Un ulteriore intervento ha riguardato un 59enne, denunciato per l’ipotesi di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nel corso del controllo i militari hanno rinvenuto un paio di forbici e due manufatti metallici dotati di punta, anch’essi sottoposti agli accertamenti previsti.

Minacce alla madre: denunciato un uomo

Nel corso del servizio i Carabinieri sono intervenuti nel centro cittadino di Caserta dove un uomo di 45 anni è stato denunciato per l’ipotesi di minaccia aggravata. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo sarebbe stato sorpreso in stato di agitazione poco dopo aver minacciato la propria madre utilizzando un cacciavite.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito di riportare la situazione sotto controllo e di procedere agli accertamenti previsti nei confronti dell’uomo.

Controlli alla circolazione: due denunce per guida senza patente

L’attività di controllo ha interessato anche la sicurezza stradale. Un 62enne è stato denunciato in quanto sorpreso alla guida nonostante fosse già destinatario, nel biennio, di una precedente contestazione per guida senza patente, circostanza che ha fatto scattare la nuova denuncia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I militari dell’Arma hanno inoltre proceduto alla contestazione di sei violazioni al Codice della strada nell’ambito dei controlli effettuati durante la notte.

Due persone denunciate per evasione

L’attività di verifica ha interessato anche persone sottoposte a misure restrittive. Due soggetti, una donna di 69 anni e un uomo di 36 anni, sono stati denunciati per evasione, dopo essere stati trovati lontani dalle rispettive abitazioni senza la necessaria autorizzazione dell’Autorità giudiziaria.

I controlli effettuati dai Carabinieri hanno consentito di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte alle persone sottoposte a misure cautelari o restrittive.

Parcheggiatori abusivi: nuova contestazione per due persone

Nel corso del servizio sono stati inoltre denunciati due uomini, di 53 e 40 anni, ritenuti responsabili di recidiva nell’attività di parcheggiatore abusivo.

L’intervento si inserisce nell’attività di contrasto alle forme di abusivismo che incidono sulla fruizione degli spazi pubblici e sulla sicurezza delle aree maggiormente frequentate.

Violato il Daspo urbano

Un ulteriore controllo ha portato alla denuncia di un 41enne per violazione delle prescrizioni connesse al Daspo urbano.

L’uomo, già destinatario del provvedimento, è stato controllato dai Carabinieri in un’area dalla quale risultava interdetto. La violazione è stata quindi contestata e segnalata all’Autorità competente.

Un dispositivo rivolto alla prevenzione

L’attività condotta nel corso della notte si inserisce nel più ampio quadro dei servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma dei Carabinieri per prevenire e contrastare le diverse forme di illegalità.

L’azione dei militari ha riguardato contemporaneamente la prevenzione dei reati contro la persona e il patrimonio, il contrasto al porto di strumenti potenzialmente offensivi, la verifica del rispetto delle misure imposte dall’Autorità giudiziaria e il controllo della circolazione stradale.

L’Autorità giudiziaria è stata informata dai Carabinieri della Compagnia di Caserta per gli adempimenti di competenza.

Per tutte le persone coinvolte nei procedimenti restano ferme le garanzie previste dalla legge e la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.