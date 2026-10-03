Caserta: bottiglie lanciate dal balcone, intervengono i carabinieri Nei guai due giovani, entrambi di origini tunisine

Una segnalazione per alcune bottiglie lanciate dal balcone di un’abitazione, con il conseguente rischio per la pubblica incolumità, ha portato nella notte all’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caserta e all’arresto in flagranza di reato di due giovani, entrambi di origini tunisine, classe 2004 e classe 2006, già noti alle forze dell’ordine.

I militari, intervenuti in via Mazzini a seguito della segnalazione, hanno proceduto nei loro confronti a una perquisizione personale e locale d’iniziativa. Nel corso delle verifiche sarebbero stati rinvenuti complessivamente circa 160 grammi di hashish, suddivisi in dosi, tra cui un panetto contraddistinto da un logo con la dicitura “Dry Sift 2026 – Pink Lemon”, e 2,5 grammi di cocaina, anch’essa suddivisa in dosi.

Nel corso dell’attività è stata inoltre rinvenuta e sequestrata la somma di 845 euro in contanti. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro per i successivi accertamenti.

Al termine delle operazioni, i due giovani sono stati arrestati in quanto ritenuti gravemente indiziati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, associati presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell’udienza di convalida.

La vicenda si colloca nella quotidiana attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della Compagnia di Caserta. Resta ferma, nei confronti degli indagati, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.