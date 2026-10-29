Azienda ospedaliera Caserta: a regime la nuova sala mortuaria Accoglienza, umanizzazione ed efficienza

È attiva a pieno regime, nell’azienda ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, la nuova sala mortuaria, realizzata nell’edificio M con un progetto dedicato, che ha consentito di disporre di una struttura razionale, efficiente, confortevole.

La sala mortuaria, articolata in una camera ardente e in un obitorio giudiziario, occupa una superficie di 440 mq, più un androne coperto per la sosta del carro funebre.

La camera ardente o sala del commiato, in cui sono stati curati con particolare attenzione gli aspetti legati all’ospitalità e al decoro, è composta da cinque postazioni per l’accoglienza dei defunti, all’interno delle quali i familiari possono, in intimità e riservatezza, raccogliersi e porgere l’ultimo saluto ai propri cari; una sala di attesa; un punto di accettazione per informazioni e supporto; un antibagno e due bagni, di cui uno per i disabili.

Nell’obitorio sono presenti, tra le altre strutture, una sala con celle frigorifere per la conservazione delle salme e una sala settoria per l’esecuzione delle autopsie giudiziarie, attrezzate con apparecchiature, strumenti e presidi di ultima generazione.

"Abbiamo migliorato significativamente il servizio -dichiara il direttore generale dell’Aorn di Caserta, Gennaro Volpe- centrando un duplice obiettivo. L’obiettivo prioritario di garantire ai familiari dei defunti una dimensione ospitale, decorosa, accogliente, per affrontare i primi, difficili momenti del dolore della perdita.

L’obiettivo, altrettanto importante, di disporre di un obitorio all’avanguardia che, coniugando efficienza tecnologica, dignità per il defunto, comfort per i parenti, conferma la capacità della nostra azienda ospedaliera e dell’unità operativa di medicina legale, diretta da Pasquale Giugliano, di essere punto di riferimento, nel settore, per l’intero territorio della provincia di Caserta”.