Casal di Principe: arrestato un uomo per fuga pericolosa e resistenza Inseguimento dei carabinieri lungo le strade cittadine

Arresto nella prima mattinata di oggi a Casal di Principe, dove i carabinieri della locale Stazione hanno fermato un uomo del posto, classe 1989, gravemente indiziato dei reati di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, alla guida di una motocicletta Honda Africa Twin, avrebbe sorpassato un’autoradio di servizio impennando su una sola ruota, per poi allontanarsi a forte velocità.

Ne sarebbe scaturito un inseguimento lungo le strade cittadine. Durante la fuga, il conducente avrebbe mantenuto un’andatura particolarmente elevata, con manovre che avrebbero messo concretamente a rischio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

I carabinieri, che avrebbero riconosciuto il motociclista sin dalle prime fasi dell’episodio, hanno avviato le ricerche, riuscendo successivamente a rintracciarlo presso la sua abitazione. L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma per gli adempimenti previsti dalla legge.

Dagli accertamenti è emerso, inoltre, che l'uomo era già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la stessa stazione dei carabinieri.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere condotto davanti all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

Come previsto dall’ordinamento, la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in sede giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie riconosciute dalla legge.