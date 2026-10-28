Evade dal carcere di Carinola durante un permesso: preso e arrestato Rintracciato dalla squadra mobile e polizia penitenziaria e riportato nella casa di reclusione

a cura di

Gianni Vigoroso

mercoledì 28 ottobre 2026 alle 09:10



Caivano: arrestato dalla polizia e dalla polizia penitenziaria un uomo evaso dalla casa di reclusione di Carinola...