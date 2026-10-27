Bracconiere sorpreso dai carabinieri forestali: rischia 18 mesi di carcere Controlli dei militari del nucleo forestale di Vairano Patenora

I militari del nucleo carabinieri forestale di Vairano Patenora, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al rispetto della normativa sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, hanno sorpreso in Vairano Patenora, alla località "Sant’Elena", un cacciatore in attività di caccia mediante un fucile senza essere munito della prevista licenza di porto di fucile per uso caccia.

Pertanto, i militari hanno proceduto a carico del bracconiere al sequestro preventivo del fucile da caccia calibro 12 marca Benelli Super 90 e di n° 20 cartucce cariche calibro 12, e lo hanno denunciato per aver integrato il reato di porto abusivo di arma da fuoco al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa. Reato previsto dall’art. 699 co. 1 del c.p. che prevede la pena della reclusione fino a diciotto mesi.