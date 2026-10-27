Sessa Aurunca: carabinieri sequestrano dosi di hashish, cocaina e crack Controlli antidroga nel casertano

Il controllo è scattato la notte scorsa e si è concluso con una perquisizione personale e domiciliare. Oltre alle sostanze stupefacenti, i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 90 euro in contanti.

L’uomo, originario della provincia di Caserta e già noto alle forze dell’ordine, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Un controllo mirato, gli accertamenti sul posto e la successiva perquisizione, che ha permesso di rinvenire diverse sostanze stupefacenti e materiale ritenuto utile al loro confezionamento.

È il bilancio dell’intervento condotto dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sessa Aurunca, nell’ambito dei servizi predisposti per prevenire e contrastare i reati legati agli stupefacenti.

L’attività dei militari dell’Aliquota Operativa si è concentrata su un uomo di 28 anni, originario della provincia di Caserta e già noto alle forze dell’ordine. Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare, che ha consentito di rinvenire quattro dosi di hashish, una dose di cocaina e una dose di crack.

Accanto alle sostanze, i militari dell’Arma hanno trovato anche un bilancino di precisione con tracce di cocaina, materiale per il confezionamento, un telefono cellulare e 90 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti.

Il rinvenimento delle sostanze già suddivise in dosi, insieme agli strumenti e al materiale recuperati durante la perquisizione, ha portato all’arresto in flagranza del 28enne per l’ipotesi di reato contestata in materia di stupefacenti. Gli elementi raccolti saranno sottoposti alle valutazioni dell’autorità giudiziaria nell’ambito del procedimento.

Informata la magistratura competente, per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’operazione si inserisce nell’attività quotidiana di controllo del territorio svolta dall’Arma dei Carabinieri per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e individuare eventuali condotte illecite. Attraverso servizi mirati e interventi di polizia giudiziaria, i militari operano per raccogliere elementi utili alle indagini e sottoporre alle autorità competenti le situazioni che richiedono ulteriori approfondimenti.

Un’attività che punta non soltanto a intervenire sulle singole condotte sospette, ma anche a mantenere alta l’attenzione sui fenomeni legati agli stupefacenti, nell’ambito di una più ampia azione di prevenzione e tutela della sicurezza della comunità.

La posizione dell’uomo resta al vaglio dell’autorità giudiziaria e la sua responsabilità per i fatti contestati dovrà essere accertata nelle sedi competenti, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.