Mondragone: controlli antidroga dei carabinieri sulla Domiziana Sequestrata sostanza stupefacente del tipo hashish

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno fermato un’autovettura nei pressi della rotonda “Idac”. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento della sostanza stupefacente in possesso del conducente, denunciato in stato di libertà.

Prosegue l’attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei reati legati agli stupefacenti. Nella mattinata di oggi, durante un servizio perlustrativo lungo la via Domiziana, all’altezza della rotonda “Idac”, i militari hanno fermato un’autovettura con due persone a bordo, procedendo a un controllo che ha portato al sequestro di una quantità di hashish utile al confezionamento di numerose dosi.

L’attenzione dei carabinieri si è concentrata sugli occupanti del veicolo, che avrebbero manifestato un atteggiamento irrequieto durante le verifiche. Una circostanza che ha indotto i militari ad approfondire il controllo attraverso una perquisizione personale e veicolare.

Nel corso delle operazioni, il conducente, un uomo di 57 anni residente a Capua e già noto alle forze dell’ordine è stato trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e presa in carico dai militari, che hanno provveduto alla sua custodia in attesa del successivo conferimento all’ufficio competente per i corpi di reato.

Per il conducente è scattata la denuncia in stato di libertà per l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, relativa alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, nella fattispecie contestata.

Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria competente, mentre gli ulteriori adempimenti sono affidati ai militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi predisposti dall’Arma dei Carabinieri per rafforzare la presenza sul territorio e contrastare i fenomeni di illegalità, con particolare riguardo alla circolazione e alla detenzione di sostanze stupefacenti. I controlli su strada rappresentano uno strumento importante per intercettare situazioni sospette, verificare eventuali violazioni e raccogliere gli elementi necessari agli approfondimenti di competenza.

La persona denunciata è da considerarsi non colpevole fino a eventuale condanna definitiva, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.