Larve e insetti negli alimenti: carabinieri chiudono un panificio Per il titolare è scattata la multa e la denuncia: sequestrati 560 chili di prodotti

Nel pomeriggio di ieri, martedì 27 ottobre, i Carabinieri di Gricignano d'Aversa hanno svolto un controllo in un panificio della zona, insieme al personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Caserta. Nel corso del servizio congiunto sono emerse gravi irregolarità sia sotto il profilo igienico-sanitario sia su quello lavorativo.

IL LAVORATORE IRREGOLARE

Secondo quanto emerso, nell'attività sarebbe stato impiegato un lavoratore extracomunitario, classe 1960, risultato irregolare sul territorio nazionale. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato condizioni igieniche particolarmente critiche e l'assenza di adeguati dispositivi di protezione per il lavoratore.

LA DENUNCIA DEL TITOLARE

Al termine degli accertamenti il titolare, un uomo classe 1972, è stato denunciato. Le ipotesi di reato contestate riguardano l'impiego irregolare di manodopera e lo sfruttamento lavorativo di un cittadino straniero privo di regolare titolo di soggiorno, oltre alle presunte violazioni della normativa igienico-sanitaria.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ E SEQUESTRO

Il personale del Nas ha disposto la sospensione immediata dell'attività commerciale per le gravi carenze igieniche e strutturali accertate, tra cui la presenza di larve e insetti. Sono stati inoltre sequestrati circa 560 chilogrammi di alimenti tra materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Nel corso dell'intervento sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 3mila euro.