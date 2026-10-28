Controlli nella Terra dei fuochi: sequestrati un veicolo e un carico di rifiuti Denunciato un 33enne che aveva la carta d'identità senza microchip

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine per la tutela dell’ambiente e il contrasto agli illeciti nella cosiddetta Terra dei Fuochi. A Sant’Arpino, i militari della Stazione dei Carabinieri di Orta di Atella, con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, hanno denunciato un 33enne del postoi.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo sarebbe stato fermato alla guida di un veicolo commerciale a tre ruote, utilizzato per il trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sistemati nel cassone posteriore. Il trasporto sarebbe avvenuto in assenza di autorizzazioni.

Durante i controlli, i militari avrebbero inoltre riscontrato l’alterazione del numero di telaio del mezzo. I successivi accertamenti hanno portato anche al rinvenimento di un documento d’identità ritenuto contraffatto, in quanto privo del microchip previsto.

Il 33enne dovrà rispondere di gestione non autorizzata di rifiuti, utilizzo di documento d’identità contraffatto e ricettazione. Il veicolo e il carico di rifiuti sono stati sottoposti a sequestro penale e affidati in custodia giudiziale a una depositeria autorizzata.